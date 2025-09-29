Nach einem Unfall auf der B3 bei Hannover kämpft ein Motorradfahrer um sein Leben. Die Bundesstraße ist für mehrere Stunden gesperrt.

Hannover - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 3 Richtung Hannover mit seinem Fahrzeug von der Spur ab. Das Motorrad überschlug sich demnach. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und schwebte in Lebensgefahr, hieß es. Warum der Mann von der Straße abkam, war demnach noch unklar. Die B3 war zwischen Oberricklinger Tor und Hemmingen-Westerfeld für drei Stunden gesperrt.