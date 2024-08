Geisa - Ein Motorradfahrer und sein elf Jahre alter Mitfahrer sind in Geisa mit einem Laster zusammengestoßen. Der Elfjährige kam am Samstagmittag mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei Bad Salzungen am Sonntag mitteilte.

Der Mann war der letzte Motorradfahrer in einer Kolonne von etwa zehn Maschinen auf der L1026, wie es hieß. Vor den Motorrädern fuhr laut Polizei ein Lkw, der links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer überholte demnach die Kolonne, übersah den Angaben zufolge aber den abbiegenden Laster und prallte gegen dessen Fahrerseite. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 10.000 Euro.