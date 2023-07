Niedergörsdorf - Polizisten aus ganz Deutschland haben am Freitag in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) Motorradfahrer kontrolliert. Die Kontrolle war praktischer Teil eines Workshops der Brandenburger Polizei-Hochschule, an dem knapp 100 Beamte aus 14 Bundesländern sowie Gäste aus Polen, Tschechien und Österreich teilnahmen, wie die Polizeidirektion West mitteilte.

Es ging es den Angaben zufolge insbesondere darum, technische Mängel und unerlaubte Manipulationen an den Motorrädern zu erkennen. Zudem sollte mit den Zweiradfahrern ins Gespräch gekommen werden, so die Polizei. Bei gravierenden Mängeln und fehlender Verkehrssicherheit würden aber auch Anzeigen aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.