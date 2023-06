Erbenhausen - Ein Motorradfahrer ist bei einem missglückten Überholmanöver im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von seiner Maschine gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 54-Jährige habe am Montagnachmittag bei Erbenhausen in einer Kurve zum Überholen angesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Wiedereinscheren habe er einem entgegenkommenden Laster ausweichen müssen und verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Daraufhin sei der Mann in einen Graben gefahren und von seinem Fahrzeug geschleudert worden, hieß es. Der Schwerverletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.