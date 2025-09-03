Schon seit einigen Wochen ist die Moritzkirche eingerüstet. In den kommenden Monaten wird das Gotteshaus wieder in Schuss gebracht.

Halle - Die Moritzkirche in Halle wird weiter saniert. An der Südfassade des Gebäudes werde bereits gearbeitet, teilte die Bürgergesellschaft St. Mauritius zu Halle mit. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeit dort abgeschlossen sein, dann soll der südliche Teil des Dachs neu eingedeckt sein.

Bis Ende 2026 sollen danach auch die übrigen Fassaden und der Rest des Dachs saniert werden. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich den Angaben nach auf 4,4 Millionen Euro. Die Moritzkirche steht im Süden von Halle und ist das älteste seit Anbeginn bis heute als Pfarrkirche genutzte Gotteshaus in der Saalestadt. Sie wurde ab 1388 gebaut.