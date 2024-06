Dresden/Moritzburg - Die Moritzburg Festival Akademie vereint in diesem Jahr 36 junge Musikerinnen und Musiker aus 17 Ländern. Sie formen nicht nur das Moritzburg Festival Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Josep Caballé Domenech, sondern haben zudem Auftritte im Konzerthaus Berlin, dem Dresdner Kulturpalast und dem König Albert Theater in Bad Elster, wie das Moritzburg Festival am Mittwoch mitteilte. Auch beim Festival in Moritzburg und Umgebung ist der Nachwuchs dabei, so beim Proschwitzer Musikpicknick am 11. August.

Die Moritzburg Festival Akademie unter der künstlerischen Leitung der Geigerin Mira Wang ist seit ihrer Gründung 2006 ein fester Bestandteil des Moritzburg Festivals für Kammermusik. Die Teilnehmer werden in einem international ausgeschriebenen Verfahren ausgewählt und absolvieren unter der Anleitung erfahrener Musiker des Festivals Auftritte in kammermusikalischen Ensembles sowie als Moritzburg Festival Orchester. Dank Sponsoren und privater Patenschaften erhalten alle Akademisten in Moritzburg ein Vollstipendium. Eine Patenschaft für einen jungen Musiker kostet 1000 Euro, potenzielle Paten können sich jederzeit beim Team des Moritzburg Festivals melden.

Das 32. Moritzburg Festival findet vom 2. bis 18. August 2024 statt.