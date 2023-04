Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Lüneburg - Nach dem gewaltsamen Tod seiner schlafenden Ehefrau hat die Staatsanwaltschaft einen 79-Jährigen aus Lachendorf im Landkreis Celle angeklagt. Dem Mann werde heimtückischer Mord vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg, Zweigstelle Celle, am Donnerstag. Über die Anklageerhebung hatte zuerst die „Cellesche Zeitung“ berichtet. Der 79-Jährige hatte sich nach dem Verbrechen im Dezember 2022 selbst per Notruf bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Als Motiv gab der Senior in einer Vernehmung an, von seiner seit Tagen erkrankten Frau genervt gewesen zu sein, weil diese über Schmerzen klagte, wie die Beamten damals mitteilten. Demnach räumte er ein, der 78-Jährigen mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen und sie danach mit einem Kissen erstickt zu haben. Das Landgericht Lüneburg hat jetzt über die Eröffnung eines Hauptverfahrens zu entscheiden. Termine für einen Prozess gibt es dem Zeitungsbericht zufolge noch nicht.