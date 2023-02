Mord an Großmutter: Mann muss in psychiatrische Klinik

Oldenburg - Wegen der Tötung seiner Großmutter wird ein 22-jähriger Mann dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das ordnete das Landgericht Oldenburg am Donnerstag an (Az. 5 Ks 18/22). Es stellte fest, dass der Beschuldigte einen heimtückischen Mord begangen habe. Er sei wegen seiner Krankheit schuldunfähig. Weil er aber für andere Menschen gefährlich sei, wurde in dem sogenannten Sicherungsverfahren die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, wie ein Sprecher sagte. Der Mann aus Delmenhorst hatte im August 2022 seine Großmutter gewürgt und ihr mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen.