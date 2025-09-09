Eine 36-Jährige trennt sich von ihrem gewalttätigen Mann. Er stellt ihr nach und richtet sie regelrecht in der Öffentlichkeit hin. Das Mordurteil gegen den Ex-Mann ist nun rechtskräftig.

Berlin/Leipzig - Gut ein Jahr nach dem Mord an einer vierfachen Mutter in Berlin ist die Verurteilung des Täters rechtskräftig. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig verwarf die Revisionen des Verurteilten. Der damals 50 Jahre alte Ex-Mann war im Februar vom Landgericht Berlin wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen schuldig gesprochen worden. Für den Mann war außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Das schließt eine Haftentlassung nach 15 Jahren aus.

Nach Überzeugung des Landgerichts hatte der Libanese die Trennung nicht verkraftet und seine 36 Jahre alte Ex-Frau „in absolutem Tötungswillen unter den Augen zahlreicher Zeugen öffentlich hingerichtet“. Er hatte sein Opfer am 28. August 2024 vor einem Haus in Berlin-Zehlendorf angegriffen. Dort war die 36-Jährige in einer geschützten Wohnung untergebracht. Weil er ihr nachstellte und sie bedrohte, hatte die Frau nach der Trennung über ein Gericht eine sogenannte Gewaltschutzverfügung und ein Annäherungsverbot erwirkt. Nach Schlägen und Tritten habe er auf die Frau eingestochen, ein Stich traf das Herz.