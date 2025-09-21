In einer Kurve kommt ein 15-Jähriger mit seinem Moped zu weit nach links und stößt mit einem Quad zusammen. Der Jugendliche wird schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Er hatte keinen Führerschein.

Hammersfeld - Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist auf einem Feldweg bei Stadtilm mit einem Quad kollidiert und schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 47 Jahre alte Quadfahrer blieb dagegen unverletzt. Nach Polizeiangaben war der Mopedfahrer in einer Kurve und Steigung zu weit nach links gekommen und frontal mit dem Quad kollidiert. Der Jugendliche hatte keinen Führerschein und sein Moped war nicht versichert.