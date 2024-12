Ein Erzieher soll sich in einem Kinderheim an Minderjährigen vergangen haben. Gegen ihn wurde nun Anklage erhoben.

Möglicher Missbrauch in Kinderheim - Anklage erhoben

Die Ermittlungen wegen mehrerer Fälle von mutmaßlichem Missbrauch in einem Kinderheim im Kyffhäuserkreis laufen weiter. (Archivbild)

Mühlhausen/Ebeleben - Weil er jahrelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen einen Erzieher angeklagt. Der 38-Jährige soll sich demnach an Minderjährigen in einem Kinderheim, in dem er arbeitete, vergangenen haben. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Anklageerhebung berichtet.

Der Angeschuldigte soll sieben Jungen, die zum jeweiligen Tatzeitpunkt zwischen 6 und 14 Jahre alt waren, missbraucht haben. Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft in den Jahren zwischen 2016 und 2024 übergriffig geworden sein. Die Behörde wirft ihm zig Taten vor, darunter 27 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern und 30 Fälle schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Prozessstart im Januar denkbar

Der Mann sitzt bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft. Er habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die zuständige Jugendschutzkammer am Landgericht Mühlhausen entschied bislang nicht über die Zulassung. Allerdings rechnete ein Gerichtssprecher mit der Eröffnung des Hauptverfahrens Anfang des kommenden Jahres. Die Staatsanwaltschaft verwies ausdrücklich auf die Unschuldsvermutung zugunsten nicht rechtskräftig Verurteilter.