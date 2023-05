Apolda - Aufgrund eines Schriftzugs in einer Apoldaer Schule plant die Polizei an diesem Freitag einen Einsatz wegen einer möglichen Bedrohungslage. Das Schulgebäude werde „polizeilich betreut, so dass etwaige Sofortmaßnahmen zeitnah initiiert werden können“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gehe um die Gefahrenabwehr, da der im Toilettenbereich entdeckte Schriftzug auf eine mögliche Bedrohungslage Rückschlüsse zulassen könnte.

Für die Schüler solle der Schulalltag so normal wie möglich ablaufen, hieß es. Sie seien jedoch gebeten, 15 bis 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn zu erscheinen. Die Ermittlungen zu dem oder den Verursachern wurden aufgenommen. Über die mögliche Motivlage könne derzeit noch nichts gesagt werden. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.