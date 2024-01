Osnabrück - Der Tabellenletzte VfL Osnabrück muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. Lars Kehl erlitt am Freitag beim 1:2 in Karlsruhe einen Mittelfußbruch und wird dem Club für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das gab der VfL am Montag bekannt.

Der 21 Jahre alte Außenstürmer war im Sommer vom SC Freiburg nach Osnabrück gewechselt und steigerte sich nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte in den vergangenen Wochen erheblich. „Die Verletzung ist extrem bitter. Lars hat herausragend trainiert und war ein Startelfkandidat in Karlsruhe“, sagte Trainer Uwe Koschinat.