Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat seinen Kader mit der Verpflichtung von Khyri Thomas komplettiert. Der 29 Jahre alte Amerikaner spielt aktuell noch bei Calgary Surge in der kanadischen Profiliga CEBL und unterschrieb beim deutschen Pokalsieger einen Einjahresvertrag. Beim MBC ist der 1,91 Meter große Aufbau- und Flügel-Spieler als sogenannter Swingman geplant.

Spätestens am 25. August soll Thomas in Weißenfels eintreffen. Neben 42 Spielen für die Detroit Pistons und Houston Rockets mit 4,1 Punkten im Schnitt kann der ehemalige NBA-Profi auch zahlreiche namhafte Stationen in Europa vorweisen: Zwischen 2021 und 2024 spielte er für Bilbao Basket und San Pablo Burgos in Spanien, für Tofas Bursa und Petkimspor Izmir in der Türkei sowie für Maccabi Tel Aviv in Israel und in der Euroleague. Im Januar dieses Jahres wurde Thomas von den Niners Chemnitz als Neuverpflichtung präsentiert, allerdings kehrte er noch vor seinem ersten Einsatz aus familiären Gründen in seine US-Heimat zurück.