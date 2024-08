Mehr Männer und Frauen engagieren sich bei den freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen. Eine andere Zahl stieg im vergangenen Jahr ebenfalls an.

Die freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen verzeichnen erneut mehr Mitglieder. (Symbolbild)

Hannover - Freiwillige Feuerwehren in Niedersachsen verzeichnen erneut einen Mitgliederzuwachs. Ende 2023 waren es landesweit 131.844 Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich engagierten - und damit 1.262 mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Seit 2019 ist die Zahl jährlich gestiegen. Die Feuerwehren in Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr zu rund 125.500 Einsätzen gerufen, etwa 2.100 mehr als noch 2022.

Bei den Kinder- und Jugendfeuerwehren setzte sich der positive Trend bei den Mitgliederzahlen ebenfalls fort. Dort waren laut Ministerium im vergangenen Jahr insgesamt rund 51.500 Mädchen und Jungen aktiv, ein Zuwachs von mehr als 4.100 im Vergleich zum Jahr zuvor.

Innenministerin: Menschen können sich auf Katastrophenschutz verlassen

Der Brand und Katastrophenschutz im Land war in jüngster Vergangenheit etwa beim Hochwasser um den Jahreswechsel stark gefordert. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) dankte den Kräften für ihren Einsatz. „Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass sich die Menschen in Niedersachsen jederzeit auf einen funktionierenden Katastrophenschutz verlassen können“, sagte die Ministerin in einer Mitteilung.

Die Helferinnen und Helfer sollen für ihren Einsatz mit einer Ehrennadel ausgezeichnet werden. Eine solche Auszeichnung hatte es bereits zu Hochwassern in vorherigen Jahren oder anlässlich der Waldbrandkatastrophe 1975 gegeben.

Das Hochwasser hatte sich um den Jahreswechsel wochenlang über weite Teile Niedersachsens erstreckt. Zahlreiche Pegelstände lagen einige Tage über der höchsten Meldestufe, und hunderte Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Häuser zwischenzeitlich verlassen.