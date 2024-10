Ein Mehrfamilienhaus im Erzgebirge füllt sich mit Rauch. Die alarmierten Einsatzkräfte finden die Quelle in der Küche - der Urheber läuft davon.

Mitbewohner macht Rauch in Wohngemeinschaft

Die Feuerwehr musste in Drebach anrücken. (Symbolbild)

Drebach - Ein Topf mit Unrat auf dem Herd einer Wohngemeinschaft sorgte in einem Mehrfamilienhaus in Drebach im Erzgebirge für mächtig Rauch. Nach Angaben der zuständigen Polizei in Chemnitz steht einer der Bewohner im Verdacht, das Gefäß erhitzt zu haben. Der 24-Jährige soll auch für mehrere Sachbeschädigungen im Haus verantwortlich sein.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Gegen den flüchtigen Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt.