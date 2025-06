Apenburg-Winterfeld - Zwei Mitarbeiter eines Milchviehbetriebs im Altmarkkreis Salzwedel sind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Am Samstagvormittag arbeiteten die beiden in Apenburg-Winterfeld an einem Revisionsschacht, der Rohrleitungen für Gülle beinhaltet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Während der Arbeiten strömten aus bislang ungeklärter Ursache Stickgase in den Schacht. Ein 37 Jahre alte Mitarbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt im Schacht befand, verlor das Bewusstsein. Sein 28 Jahre alter Kollege rief um Hilfe, stieg zur Rettung seines Kollegen in den Schacht und wurde ebenfalls ohnmächtig.

Heraneilende Kollegen alarmierten Rettungskräfte. Beide Verletzten konnten von der Feuerwehr aus dem Schacht gerettet werden und befinden sich derzeit in Krankenhäusern in medizinischer Behandlung. Die beiden schweben vorerst nicht mehr in Lebensgefahr, so der Sprecher.