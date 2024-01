Schneeberg - Bei einer körperliche Auseinandersetzung in der Erstaufnahme für Asylsuchende in Schneeberg im Erzgebirge ist am Montag ein Mitarbeiter der Einrichtung verletzt worden. Insgesamt gerieten am Abend drei Männer nach einem verbalen Streit aneinander, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte. Nach aktuellem Stand haben danach zwei Bewohner, ein 29-Jähriger und ein 42-Jähriger, den 25-Jährigen oberflächlich am Oberkörper verletzt, laut Zeugenaussagen mit einem Messer. Die Polizei habe es aber nicht gefunden. Zu Hergang und Hintergründen des Geschehens wird ermittelt.