Osnabrück - Der Zoll hat einen Autofahrer mit zwei Koffern voller Drogen auf der Autobahn 30 bei Osnabrück gestoppt. Die Drogen haben einen Wert von rund einer halben Million Euro, wie das Zollamt mitteilte. In den Koffern befanden sich demnach unter anderem Ecstasy-Tabletten, Magic Mushrooms (halluzinogene Pilze), Kokain, Haschisch und Amphetamin.

Die Ermittler stoppten bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend ein Fahrzeug aus Belgien. Der Fahrer gab laut Zoll an, auf dem Weg zu seinem Bruder zu sein. Weil er den Angaben zufolge nervös wirkte, nahmen die Zöllner das Auto genauer unter die Lupe. Dabei entdeckten sie auf dem Rücksitz und im Kofferraum jeweils einen Koffer mit den Drogen, wie es hieß. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen und nahmen den Fahrer fest. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.