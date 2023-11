Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Berlin - Mit Hilfe einer Vollmacht soll ein 60-jähriger Mann das Vermögen einer alten Frau veruntreut und ihr rund 550.000 Euro gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann nun unter anderem wegen gewerbsmäßiger Untreue in insgesamt 31 Fällen vor dem Amtsgericht Tiergarten an, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Die inzwischen 93-jährige Frau stellte ihrem langjährigen Bekannten 2010 eine notariell beurkundete Generalvollmacht aus. Darin wurde festgehalten, dass ihr Lebensstandard erhalten bleiben soll. Der Mann soll aber umgehend damit begonnen haben, immer wieder Geldbeträge zwischen 1000 und 15.000 Euro vom Konto der Frau abzuheben oder auf sein eigenes Konto zu überweisen. Der Schaden soll 310.000 Euro betragen haben, die Taten bis Anfang 2015 sind aber verjährt.

Ab 2015 soll der Mann dann in weiteren 31 Fällen Überweisungen vom Konto der Frau auf sein eigenes Konto vorgenommen sowie Anteile an einem Fonds und eine Wohnung der Frau verkauft und sich die Erlöse überwiesen haben. Diese Taten sind nun angeklagt, der Schaden betrug weitere 240.000 Euro. Das Gericht kann auch anordnen, Vermögen des Mannes einzuziehen.