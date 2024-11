Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Meißen hat mit einem Sechser einen Millionengewinn abgeräumt. Wie die sächsische Lotto-Zentrale mitteilte, kreuzte der noch unbekannte Tipper bei der Ziehung am Mittwoch als bundesweit einziger Spieler alle sechs Zahlen richtig an. Damit gewinnt er gut 1,15 Millionen Euro. Der Tipp sei anonym in einer Annahmestelle in Meißen abgegeben worden. Der Gewinn muss daher noch bei Sachsenlotto angemeldet werden. Der Glückspilz ist der neunte sächsische Lotto-Millionär in diesem Jahr.