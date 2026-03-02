Berlin - Ein 19-jähriger Mann hat beim Autofahren in Berlin mehrmals Lachgas aus einem gefüllten Luftballon inhaliert und ist dabei auch noch viel zu schnell gefahren. Ein Zeuge alarmierte die Polizei in der Nacht zu Montag auf der Leipziger Straße in Hellersdorf, der junge Autofahrer wurde gestoppt, wie die Polizei mitteilte.

Er weigerte sich demnach aber, aus dem Auto zu steigen und verriegelte die Türen. Die Polizei erhielt einen Durchsuchungsbeschluss eines Richters, ein Polizist schlug eine Seitenscheibe des Autos ein, um es zu öffnen. Der Fahrer wurde festgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Im Auto fand die Polizei mehrere Flaschen mit Lachgas sowie einen Luftballon.