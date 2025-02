Die Tür zum Europacup-Finale steht für Brandenburgs Volleyballerinnen offen. Am Mittwoch in Rom will die Mannschaft nun auch noch den letzten Schritt machen.

Potsdam - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen dicht davor, sich den Traum vom Einzug in ein Europacup-Endspiel zu erfüllen. Im Halbfinal-Rückspiel des Challenge Cups tritt der Bundesliga-Vierte am Mittwoch (20.00 Uhr) beim VC Rom mit dem Rückenwind eines 3:2-Erfolges aus der ersten Begegnung an. „Wir fliegen mit einem guten Gefühl nach Rom“, sagte Libera Leni Kirchhoff vor der Abreise nach Italien.

Die Potsdamerinnen brauchen in Rom einen weiteren Sieg, um das Endspiel gegen den Gewinner des anderen Halbfinals zwischen Chieri'76 (Italien) und Galatasaray Istanbul (Hinspiel: 3:1) zu erreichen. Verlieren die Brandenburgerinnen 2:3, müsste direkt im Anschluss an das Spiel ein sechster Satz nach Tiebreak-Regeln die Entscheidung bringen.

„Wir müssen an unsere guten Abwehrleistungen zuletzt anknüpfen und auf den Außenpositionen noch etwas zulegen. Dann können wir es schaffen“, meint SCP-Trainer Riccardo Boieri.

Wenig Geld, großer Erfolg

Die Italienerinnen sind in der Serie A ihres Landes aktuell Drittletzter. Sie haben aber im Challenge Cup vor ihrer Niederlage in Potsdam in den vorherigen Runden alle zwölf Partien gewonnen. „Es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel“, warnt deshalb Potsdams Geschäftsführer Eugen Benzel.

Stolz ist Benzel angesichts der Entwicklung bei den Potsdamer Volleyballerinnen. „Was die Mannschaft und der Trainer mit unserem dezimierten Kader bereits geschafft haben, ist der Wahnsinn. Der Einzug ins Europacup-Endspiel wäre die Krönung“, schwärmt er.

Erst unmittelbar vor der Saison hatte der Verein unter großen Anstrengungen das Aus für den Spitzenvolleyball in Potsdam verhindert und seinen Kader mit wenig Geld sowie unter hohem Zeitdruck runderneuert.