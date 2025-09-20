Eisleben - Ein 18-Jähriger ist mit seiner getunten Simson in Eisleben (Landkreis Mansfeld Südharz) vor der Polizei geflohen. Die Beamten hätten den Fahrer zum Anhalten bringen wollten, teilte die Polizei mit. Trotz Blaulichts sei der junge Mann aber losgefahren. Aufgrund seiner Fahrweise habe es deutlichen Funkenflug gegeben. Beim Einbiegen in eine Sackgasse habe der Motorradfahrer den Bordstein überfahren und sei gestürzt. Dabei habe er sich leicht verletzt. Anschließend räumte der 18-Jährige den Beamten zufolge ein, diverse Tuningteile verbaut zu haben.