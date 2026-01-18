Ein Mann fährt stark betrunken E-Bike, zeigt dabei den Hitlergruß und stürzt. Seine leichten Verletzungen bleiben nicht die einzige Konsequenz.

Freital - Ein betrunkener E-Bike-Fahrer hat in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gleich zwei Strafanzeigen kassiert - und sich dabei auch noch selbst verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 31-Jährige am Freitagabend auf einem Parkplatz und zeigte dabei den Hitlergruß. Kurz darauf verlor er die Kontrolle über das Rad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei wurde gerufen und stellte einen Alkoholwert von rund drei Promille fest. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Mann wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.