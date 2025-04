Bremerhaven - Touristinnen und Touristen können wieder regelmäßig mit dem Schiff von Bremerhaven nach Helgoland reisen. „Die "Mini-Kreuzfahrt" nach Helgoland lässt sich hervorragend mit einem Wochenend-Trip in Bremerhaven verbinden“, teilte ein Sprecher der Touristeninformation Erlebnis Bremerhaven mit. Bis Ende Oktober nimmt das Schiff Kurs zur Insel mitten in der Nordsee.

Die „Fair Lady“ legt immer freitags, samstags und sonntags um 9.30 Uhr in Bremerhaven ab, wie die Reederei Cassen Eils mitteilte. Nach 180 Minuten Fahrt erreichen die bis zu 799 Passagiere die Insel. Zurück geht es um 16 Uhr. An anderen Wochentagen fährt das Schiff ab Wilhelmshaven und Hooksiel sowie manchmal auch von der Insel Langeoog.

Zuletzt war das Schiff 2019 zwischen Bremerhaven und Helgoland unterwegs. „Dann kam die Pandemie, dann fehlte Personal in der Folge, um alle Schiffe zu besetzen“, sagte der Sprecher von Erlebnis Bremerhaven. Im vergangenen Jahr war ersatzweise ein Katamaran an ausgewählten Terminen im Einsatz. Die Reederei hofft nun, an frühere Zeiten mit rund 60.000 Passagieren pro Jahr anknüpfen zu können.