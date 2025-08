Mit Batterien beladener Laster auf A71 in Brand geraten

Erfurt - Ein mit mehreren Hundert Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 71 in Thüringen in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand nahe der Anschlussstelle Arnstadt-Süd an Ort und Stelle löschen können, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrerhaus befreien, die Ladung wurde teilweise beschädigt. Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen war etwa eine Stunde voll gesperrt. Das Löschen von Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Elektrogeräten verbaut sind, gilt als anspruchsvoll. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

Zuvor war es bereits auf der A9 bei Bad Lobenstein zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Dort hatte der Polizei zufolge ein Auto im Motorraum vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Insassen hätten sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten können, niemand sei verletzt worden. Der Abschnitt zwischen Schleiz und Bad Lobenstein in Fahrtrichtung München war eine Stunde voll gesperrt.