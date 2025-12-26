Am Feiertag kracht ein Auto in eine Spielothek – doch der Coup bringt den Tätern wohl weniger als erwartet.

Die Täter sind mit einem Pkw gegen den Eingangsbereich des Gebäudes gefahren. (Symbolbild)

Magdeburg - In Magdeburg haben Diebe in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags einen Tresor aus einer Spielothek gestohlen. Sonderlich ausgezahlt hat sich die Aktion aber wohl nicht. „Der Sachschaden überstieg den Wert des Diebesgutes deutlich“, teilte die Polizei mit.

Die Täter fuhren zunächst mit einem Auto gegen den Eingangsbereich des Gebäudes. Dieses sei nicht unerheblich beschädigt worden, hieß es. Danach seien mehrere Personen in das Objekt eingedrungen und hätten verschlossene Behältnisse aufgebrochen. Zudem wurde der Tresor samt Inhalt entwendet. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt.