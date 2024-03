Sangerhausen - Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist in Sangerhausen plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen eine Ziegelmauer geprallt. Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinisches Problem vorgelegen haben. Die 39-jährige Beifahrerin habe einen Schock erlitten.