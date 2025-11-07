Die Polizei verfolgt einen Autofahrer, der durch den Landkreis Diepholz rast. Als Grund gibt er an, nur rechtzeitig zur Arbeit kommen zu wollen.

Ein Autofahrer flieht mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde vor der Polizei und wird schließlich gestoppt. (Symbolbild)

Diepholz - Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer auf einer Bundesstraße im Landkreis Diepholz vor der Polizei geflüchtet. Der 23-Jährige habe am frühen Morgen zunächst einen Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit überholt, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den Mann anhalten wollten, gab er jedoch weiter Gas und überholte trotz Gegenverkehr mehrere Autos.

Als ein weiterer Streifenwagen den Mann stoppen wollte, fuhr er verkehrt herum durch einen Kreisel. Schließlich konnte die Polizei den 23-Jährigen anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle gab er laut Polizei an, dass er es sehr eilig hatte, um zur Arbeit zu kommen. Die ihn verfolgenden Polizeiautos habe er nicht wahrgenommen.

Laut der ersten Tests hatte er weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen eines nicht erlaubten Straßenrennens wurde eingeleitet.