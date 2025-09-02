Ein Lastwagen bleibt im Berliner Tiergartentunnel stecken. Das Fahrzeug ist inzwischen geborgen, der Tunnel bleibt aber in eine Richtung bis auf weiteres gesperrt.

Berlin - Ein Lastwagen hat sich im Berliner Tiergartentunnel verkeilt und diesen stundenlang blockiert. Der 57-jährige Fahrer fuhr am Montagabend in eine Auffahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofs, die eine Durchfahrtshöhe von zwei Metern aufwies, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen verkeilte sich in der Folge, wobei die Fahrerkabine zerstört wurde.

Den Angaben zufolge war der Fahrer betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille Atemalkohol. Der Mann erlitt bei dem Unfall eine Rückenverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer Behandlung verlassen konnte. Laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen wird bei etwa zwei Promille das Betäubungsstadium erreicht. Störungen des Gedächtnisses und der Orientierung treten auf.

Tunnel bleibt Richtung Moabit fürs Erste gesperrt

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist die Tunneleinfahrt an der Invalidenstraße Richtung Kreuzberg seit dem Morgen wieder frei. Richtung Moabit bleibt der Tunnel aber für Reparaturarbeiten bis auf weiteres gesperrt. Bei dem Unfall sei Tunneltechnik beschädigt worden, hieß es in einem Post auf der Plattform Bluesky. Der Lastwagen wurde laut Polizei von einem Abschleppunternehmen aus dem Tunnel geholt.