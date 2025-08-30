Haldensleben - Bei Geschwindigkeitskontrollen rund um Haldensleben (Landkreis Börde) hat die Polizei einen Autofahrer festgestellt, der mit 112 km/h durch eine Ortschaft gefahren ist. Erlaubt seien dort 50 km/h gewesen, teilte die Polizei mit. Der Bußgeldkatalog sehe dafür ein Fahrverbot von zwei Monaten vor. Die Polizei hatte im Rahmen des Altstadtfestes in Haldensleben verstärkte Kontrollen durchgeführt. Dabei seien zwei alkoholisierte Fahrer festgestellt worden und es habe vier Strafanzeigen gegeben.