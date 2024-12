Weyhe - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Weyhe (Landkreis Diepholz) zwei Unfälle verursacht. Die 31-Jährige war am Sonntagvormittag mit 1,2 Promille unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Frau fuhr demnach in Richtung Riede, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und in den Wagen vor sich krachte. Die 59-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Die 31-Jährige flüchtete daraufhin den Angaben zufolge und prallte mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke. Trotzdem fuhr sie weiter nach Bremen, wo Beamte sie stoppten, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge beläuft sich der verursachte Schaden auf mindestens 10.000 Euro.