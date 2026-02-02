Ein Säugling wird in Halle geschüttelt und geschlagen. Der Tatverdächtige kommt aus dem familiären Umfeld. Die Polizei hält sich bedeckt, um Mutter und Kind zu schützen.

Halle - Das in Halle von einem Familienmitglied misshandelte Baby befindet sich nicht mehr in medizinischer Behandlung. Es sei wieder zurück bei der Mutter, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle der Deutschen Presse-Agentur. Der Säugling war von einem Mann geschlagen und geschüttelt worden, der Fall war der Polizei am vergangenen Dienstag bekanntgeworden. Im Internet kursierte kurzzeitig auch ein Video von der Tat.

Der Tatverdächtige befindet sich aufgrund fehlender Haftgründe auf freiem Fuß, wie es hieß. Die Ermittlungen liefen. „Wir haben zudem Maßnahmen eingeleitet, die eine erneute Misshandlung ausschließen“, sagte der Sprecher. Unter anderem sei ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden. Die betroffene Familie ist der Polizei bekannt, das zuständige Jugendamt informiert. Aus Gründen des Opferschutzes werden keine weiteren Angaben etwa zum Wohnort oder zu Alter und Geschlecht des Babys gemacht.