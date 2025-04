Greiz - Missglückte Geburtstagsüberraschung in Greiz: Ein 37-Jähriger hat mit Feuerwerksraketen gratulieren wollen und für die Aktion gleich zwei Strafverfahren geerntet. Zum einen wegen fahrlässiger Brandstiftung und zum anderen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, wie die Polizei berichtete. Durch die Feuerwerkskörper wurde in der Nacht in der Ostthüringer Stadt ein Auto in Brand gesetzt.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war das Feuer bereits so stark, dass der Wagen nicht mehr gelöscht werden konnte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch eine in unmittelbarer Nähe abgefeuerte Feuerwerksbatterie ausgelöst wurde. Der Verursacher wurde festgestellt. Der 37-Jährige hatte laut Polizei keine Genehmigung für das Feuerwerk.