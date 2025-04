Ein Erzieher in einem Kinderheim soll sich an Minderjährigen vergangen haben. Nun ging der Prozess gegen den Mann los - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Am Landgericht hat ein Prozess gegen einen früheren Erzieher eines Kinderheims begonnen. Dem Mann wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. (Archivbild)

Mühlhausen - Weil er über mehrere Jahre Kinder teils schwer sexuell missbraucht haben soll, steht nun ein früherer Erzieher eines Kinderheims in Nordthüringen vor Gericht. Zum Auftakt der Verhandlung sei die Anklage verlesen worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Mühlhausen. Zeugen seien nicht gehört worden. Angaben dazu, ob sich der Angeklagte eingelassen hat, machte der Gerichtssprecher unter Verweis auf den Ausschluss der Öffentlichkeit nicht. Zum Schutz der mutmaßlichen Opfer verhandelt das Gericht nicht öffentlich.

Der 38-jährige Angeklagte soll sich laut Staatsanwaltschaft an mehreren Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Betreuer in dem Heim im Kyffhäuserkreis vergangenen haben. Der Angeklagte soll zwischen 2016 und 2024 übergriffig geworden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 82 Taten vor, darunter 27 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern und 30 Fälle schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Angeklagte sitzt seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft.