Ein früherer Erzieher in einem Kinderheim soll sich an Minderjährigen vergangen haben. Nach einem Urteil erwartet den Mann nun eine lange Haftstrafe.

Mühlhausen - Weil er Kinder teils schwer sexuell missbraucht haben soll, ist ein früherer Erzieher eines Kinderheims in Nordthüringen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Landgericht Mühlhausen sah es als erwiesen an, dass der Mann im Zeitraum von Ende 2015 bis Mai 2024 sich mehrfach an Minderjährigen vergangen haben soll. Darunter sind 29 Fälle, in denen er sich des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht habe.

Betroffen gewesen seien mehrere Jungen im Alter von bis zu 14 Jahren. Zu den Taten kam es laut Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Betreuer in dem Heim im Kyffhäuserkreis. Zum Schutz der Betroffenen war die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen worden. Auch die Plädoyers wurden in nicht öffentlicher Verhandlung gesprochen, hieß es beim Gericht.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig, beide Seiten haben laut Gericht auf Rechtsmittel verzichtet.