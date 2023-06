Magdeburg - Sie sehen aus wie eine Mischung aus Gnu und Ziege und stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere: Im Zoo Magdeburg haben Tierärzte und Pfleger die Mishmi Takin-Dame Miriam nicht mehr retten können. Das Tier sei trotz intensiver Betreuung verstorben, teilte der Zoo am Dienstag mit. Miriam habe gelahmt, eine Klauenbehandlung sei dann zunächst erfolgreich verlaufen. Bei der Nachbehandlung habe es Komplikationen gegeben, so der Zoo. „Wir hatten ein fünfköpfiges Team mit Fachexpertise und langjähriger Erfahrung vor Ort“, erklärte Zoogeschäftsführer Dirk Wilke. Das Tier sei an das Landesamt für Verbraucherschutz überstellt worden, um Näheres zur Todesursache zu erfahren.

Für den Zoo Magdeburg ist es die zweite Todesmeldung an nur einem Tag. Kurz zuvor hatte der Zoo schon mitgeteilt, dass Flachlandtapir-Weibchen Meta eingeschläfert werden musste. Mit fast 37 Jahren war sie nach Zoo-Angaben das älteste Flachlandtapir-Weibchen in Europa.