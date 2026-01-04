Manuel Neuer will nach seiner Verletzung wieder ins Bayern-Tor – und spricht bei einem Fanclub-Besuch auch über seine Zukunft.

München - Manuel Neuer rechnet fest mit einer Rückkehr ins Bayern-Tor am kommenden Sonntag. „Mir geht's ganz gut. Ich habe heute die Teile mit der Mannschaft mitgemacht und bin zuversichtlich, dass ich dann auch gegen Wolfsburg beim nächsten Heimspiel im Tor stehen werde“, sagte der Kapitän des deutschen Fußball-Meisters bei einem Fanclub-Besuch in Tacherting-Emertsham (Landkreis Traunstein).

Mitte Dezember hatte sich Neuer beim 2:2 gegen Mainz 05 einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg startet der Spitzenreiter am nächsten Wochenende ins neue Fußball-Jahr.

Entscheidung über Vertrag im Frühjahr

Auch über seine Vertragssituation sprach der 39 Jahre alte Weltmeister von 2014, wie ein Video des TV-Senders Sky zeigte. Er sei „positiv gestimmt“, was eine Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Vertrags beim FC Bayern angehe, wolle aber erst mal noch die nächsten Monate abwarten und gute Leistungen zeigen. Eine Entscheidung sei „Richtung Ende März, April“ zu erwarten. „Dann werden wir sehen, ob es weitergeht oder nicht.“