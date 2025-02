Thüringens Ministerpräsident ruft die Menschen in Thüringen dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das sei ein wesentliches Instrument demokratischer Mitwirkung.

Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) ruft die Menschen im Land dazu auf, sich an der Wahl zu beteiligen. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ruft die Wahlberechtigten im Freistaat dazu auf, sich an der Bundestagswahl zu beteiligen. „Jede Demokratie lebt von der aktiven Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger“, sagte der CDU-Politiker in einer Mitteilung. Er forderte die Bürger auf, mit der Ausübung ihres Wahlrechts von einem „wesentlichen Instrument demokratischer Mitwirkung“ Gebrauch zu machen. „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht; jede Stimme zählt.“

Am Sonntag ist Bundestagswahl. Rund 1,7 Millionen Menschen in Thüringen sind wahlberechtigt und können mitentscheiden, wie der Bundestag in Berlin künftig zusammengesetzt sein soll.

Nach Voigts Ansicht sind die Zeiten in Deutschland herausfordernd. „Doch führt reiner Protest nicht weiter. Nicht wählen zu gehen, ist keine gute Wahl“, sagte er.