Potsdam - Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat vor allem ältere und chronisch kranke Menschen zur Grippeschutzimpfung aufgerufen. „Die Grippesaison beginnt im Oktober, daher ist jetzt die richtige Zeit, sich impfen zu lassen. Vor allem Risikogruppen sollten nicht mit der Impfung warten“, teilte die Grünen-Politikerin mit, die auch Ärztin ist. „Ältere Menschen und chronisch Kranke haben ein höheres Risiko, dass eine Infektion mit Influenzaviren schwer verläuft. Impfungen verhindern wirksam schwere Verläufe.“

Impfung zwischen Oktober und Dezember

Mediziner raten nach Angaben des Ministeriums zwischen Oktober und Dezember zu einer Grippeschutzimpfung, damit der volle Impfschutz rechtzeitig aufgebaut werden kann. Das dauert in der Regel 10 bis 14 Tage. Der Impfstoff wird jedes Jahr angepasst. Die Grippeschutzimpfung kann nach der Empfehlung des Expertengremiums Ständige Impfkommission auch zugleich mit einer Corona-Auffrischungsimpfung verabreicht werden.

In der Grippesaison 2023/2024, die den Zeitraum von Anfang Oktober 2023 bis Mitte Mai 2024 umfasst, wurden laut Ministerium in Brandenburg 7.584 bestätigte Influenza-Infektionen gemeldet. In der Saison 2022/2023 waren es mit 13.391 mehr Infektionen.