Politisch motivierte Kriminalität ging in Niedersachsen 2023 leicht zurück – blieb aber weiter auf einem hohen Niveau. Nun sollen die Zahlen für 2024 vorgelegt werden.

Hannover - Wie hat sich die politisch motivierte Kriminalität in Niedersachsen entwickelt? Die Zahlen für 2024 legen Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Montag (10.00 Uhr) in Hannover vor.

Zuletzt war die Zahl politisch motivierter Straftaten leicht zurückgegangen. Im Jahr 2023 gab es nach Angaben des Innenministeriums 4.596 Taten – etwa zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Trotzdem lag die Zahl weiterhin deutlich über dem Zehnjahresmittelwert von 3.998 Taten.