Vor drei Jahren ging das Krankenhaus Spremberg in Insolvenz, im vergangenen Jahr das Stift in Guben. Wie ist der Gesundheitszustand beider Kliniken?

Das Haus mit 350 Angestellten startete laut Ministerium am 1. Mai als Diakoniekrankenhaus Naëmi Wilke Guben. (Archivbild von Guben).

Guben - Ein weiteres Krankenhaus in Brandenburg ist erfolgreich aus der Insolvenz gekommen: Mit der Übernahme durch das Diakonissenhaus Teltow sei das Diakoniekrankenhaus Naëmi Wilke in Guben (Landkreis Spree-Neiße) als Standort mit allen Arbeitsplätzen gesichert, teilte Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos, für BSW) bei einem Besuch mit. „Dass das Diakoniekrankenhaus aus der Planinsolvenz erfolgreich herausgekommen ist, ist ein bedeutender Meilenstein.“

Im September 2024 hatte das Naëmi-Wilke-Stift Guben beim Amtsgericht ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Haus mit 350 Angestellten startete laut Ministerium am 1. Mai als Diakoniekrankenhaus Naëmi Wilke Guben. Das Krankenhaus hat rund 160 Betten mit den Abteilungen Orthopädie, Chirurgie und Innere Medizin. Der Unternehmensverbund Diakonissenhaus Teltow betreibt auch Kliniken in Luckau, Ludwigsfelde, Frankfurt (Oder) und Halle (Saale).

Spremberg gilt als Modell

Das Krankenhaus Spremberg, das 2022 in Insolvenz ging, ist inzwischen laut Ministerium gesichert. Das Haus gilt für Müller als Modell für andere Kliniken, die Klinik konzentriert sich stärker auf Psychiatrie und Psychosomatik. Viele Krankenhäuser in Brandenburg sind in finanzieller Schieflage.

Der Landkreis Uckermark will zwei angeschlagene Krankenhausstandorte in Prenzlau und Angermünde absichern, eine drohende Insolvenz der Trägergesellschaft ist abgewendet. Die Krankenhausreform des Bundes soll Druck der Kliniken mindern und für mehr ambulante Angebote und Spezialisierung sorgen.