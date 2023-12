Philipp Weber (M) von Deutschland in Aktion.

Magdeburg - Handball-Nationalspieler Philipp Weber hat noch Resthoffnung auf die Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft im Januar. Am Mittwochabend wurde der Rückraumspieler im DHB-Pokal-Achtelfinale seines Vereins SC Magdeburg gegen die HSG Wetzlar eingewechselt. Damit stand der 31-Jährige erstmals seit seiner Knieverletzung im Super Globe im November auf der Spielfläche. Weber war von Bundestrainer Alfred Gislason trotz seiner Verletzung in den vorläufigen 35 Mann starken EM-Kader berufen worden. Zuletzt war der Rückraumspieler im Doppeltest gegen Ägypten für die Nationalmannschaft im Einsatz.