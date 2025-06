Berlin - Zwergflusspferd und Internetstar Toni aus dem Berliner Zoo hat zu seinem ersten Geburtstag eine extra große Portion Erdnüsse und eine Eisbombe mit Früchten in Form einer 1 bekommen. Geteilt wurde der Lieblingssnack mit Mutter Debbie, die sich ebenfalls eifrig bediente. Auf dem Wasser schwamm eine Art Torte mit Karotten als Kerzen. Für alle Fans gab es aber auch eine traurige Nachricht: Für Toni ist es der letzte Geburtstag im Berliner Zoo.

„Toni verlässt uns wahrscheinlich im Laufe des Jahres und geht in einen anderen Zoo“, sagte Säugetier-Kurator und Biologe Florian Sicks. Das sei im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms so vorgesehen. Im natürlichen Lebensraum gingen Zwergflusspferde ab einem Alter von zehn, elf Monaten ihren eigenen Weg. Der Sommer sei eine gute Gelegenheit, um dem Hippo noch mal einen Besuch abzustatten.

Nach 3,5 Kilo zur Geburt nun rund 100 Kilo schwer

Und Toni ist zurzeit bester Laune. „Sie ist fröhlich unterwegs, frisst sehr gut, hinten kommt auch was raus, alles perfekt“, bilanzierte Tierpfleger Lucas Baum. Bei ihrer Geburt war Toni nur knapp 3,5 Kilogramm schwer, inzwischen bringt sie gut 100 Kilo auf die Wage.

In den sozialen Medien habe das Mini-Hippo nach wie vor eine eingeschweißte Fangemeinschaft, erzählte Zoo-Sprecherin Svenja Eisenbarth. Videos und Fotos der Kleinen oder ein Besuch im Zoo lösten bei vielen ein ganz besonderes Wohlgefühl aus.

Erstes Video schon mit 13,4 Millionen Aufrufen bei Tiktok

Das erste Video von Toni sei auf Tiktok inzwischen 13,4 Millionen Mal angeschaut worden. Mit den Zwergflusspferd-Mädchen Moo Deng in Thailand, Poppy in den USA und Haggis in Schottland bilde sie eine Art Girlgang (Mädchenbande), die im Internet gefeiert werde. „Moo Deng hat schon gratuliert“, sagte Eisenbarth. Es gab einen Videoanruf nach Thailand.