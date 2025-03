Eine dramatische Nacht mussten die Bewohner eines Doppelhauses im ostfriesischen Bunde ertragen. Ein Brand konnte nur mit einer großen Anzahl an Feuerwehrleuten unter Kontrolle gebracht werden.

Bunde - Bei einem Brand im ostfriesischen Bunde (Landkreis Leer) sind mindestens neun Menschen verletzt worden - eine weitere Person wird vermisst. Rund 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, um das Doppelhaus zu löschen und die Verletzten zu versorgen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Ein Sprecher der Polizei gab an, dass es sich um eine Unterkunft für Gastarbeiter handle. Das Gebäude stand demnach in Vollbrand. Wie es zu dem Feuer in der Nacht zu Freitag kam, blieb zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 800.000 Euro.