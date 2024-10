Im Süden Berlins geht ein 1.200 Quadratmeter großes Schulungsgebäude in Flammen auf - und stürzt ein. Der Schaden ist groß. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Ein Schulungsgebäude im Britzer Garten in Berlin ist nach einem Brand vollständig eingestürzt. (Symbolfoto)

Berlin - Ein Feuer im Freilandlabor Britz in Berlin hat einer ersten Schätzung zufolge einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro, wie die Grün Berlin GmbH mitteilte. Das rund 1.200 Quadratmeter große Schulungsgebäude im Britzer Garten stürzte laut Feuerwehr komplett ein. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Da es mehrere Brandherde gab, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus.

Verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden alarmiert. Neben dem eingeschossigen Freilandlabor, bei dem es sich den Angaben zufolge um ein Umweltbildungszentrum handelt, brannten auch ein Informationspavillon und mehrere Sonnenschirme.

Laut Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Die Behörde war mit rund 50 Kräften im Einsatz. Noch am Vormittag wurde nach Glutnestern gesucht und gelöscht. Mit einem Radlader wurden die eingestürzten Bestandteile des Holzbaus auseinandergezogen, um diese zu erreichen.

Bürgermeister Hikel will helfen

Nach Angaben der Grün Berlin GmbH wurde das Freilandlabor erst 2017 eröffnet. Tausende Menschen besuchten es demnach jährlich. „Wir sind zutiefst bestürzt über diesen Akt der Zerstörung. Der zunehmende Vandalismus im öffentlichen Raum ist so nicht hinnehmbar“, erklärte der Geschäftsführer von Grün Berlin, Christoph Schmidt. Der Britzer Garten gehört zu der landeseigenen Gesellschaft.

Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) sprach von einem sehr traurigen Tag für Neukölln: „Vor allem der komplette Verlust des Umweltbildungszentrums ist eine absolute Katastrophe für die Kinder und Jugendlichen in unserem Bezirk, die hier tagtäglich den Umgang mit Umwelt und Natur erlernt haben“, hieß es in einer Mitteilung des zuständigen Bezirksamts.

Laut Hikel seien durch mehrere Brandstiftungen starke Schäden entstanden. Er stehe in Kontakt zu den Verantwortlichen vom Freilandlabor und vom Britzer Garten. „Der Bezirk wird in den kommenden Wochen und Monaten unterstützen, wo immer wir das können“, erklärte der Politiker. Laut Grün Berlin soll der Britzer Garten am Donnerstag geschlossen bleiben, um die Einsatzkräfte zu unterstützen.