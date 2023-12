Hannover - Ein Millionengewinn geht an einen noch unbekannten Teilnehmer der Umweltlotterie Bingo im Landkreis Heidekreis. Die am Sonntag gezogenen Gewinnzahlen stimmten mit denen auf dem Los des oder der Teilnehmenden in drei Reihen überein - das brachte in der Gewinnklasse 1 mehr als 1,6 Millionen Euro, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte.

Das Los war am Donnerstag vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Landkreis Heidekreis gekauft worden. Die Chancen auf die Gewinnklasse 1 sind beim Bingo gering - die Wahrscheinlichkeit liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 1,3 Millionen.