Für die Renaturierung von Gewässern stehen in Niedersachsen im laufenden Jahr 22 Millionen Euro zur Verfügung. (Archivbild)

Hannover - Mit Millionen Euro will das Land Niedersachsen die Renaturierung der Flüsse und Bäche vorantreiben. Im laufenden Jahr stehen dafür 22 Millionen Euro zur Verfügung, wie aus dem Jahresbericht des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hervorgeht. Geplant sind demnach 92 entsprechende Vorhaben etwa an der Hase, Bückeburger Aue, Oker, Wagenfelder Aue, Aller, Seeve, Este und Hunte. Bislang geht es den meisten Flüssen und Bächen im Land schlecht, nur drei Prozent der Gewässer sind den Angaben zufolge in einem guten ökologischen Zustand.

Auch den Trend zu „mehr Dürre und Trockenheit müssen wir mitdenken, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Gewässer künftig bestmöglich weiterentwickeln und schützen können“, sagte Umweltminister Christian Meyer. Nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen habe es weniger geregnet als im März 2025, Niedersachsen gehöre bundesweit zu den niederschlagsärmsten Regionen, warnte der Grünen-Politiker. Künstliche und in früheren Jahrzehnten begradigte und aufgestaute Gewässer leiden nach Angaben des Landesbetriebs am meisten unter dem Klimawandel.

„Gewässer brauchen ihre natürlichen Entwicklungsräume und Überschwemmungsgebiete in den Auen – die Auen wiederum sind von den Gewässern und deren Zustand abhängig“, sagte Meyer. „Sind diese Zusammenhänge gestört, wird das für viele Tier- und Pflanzenarten zu einem lebensbedrohlichen Problem.“ In einem neuen Kompetenzzentrum bündelt der Landesbetrieb seit April die Aufgaben rund um naturnähere Gewässer.