Nach frostigem Start steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg langsam wieder an. Am Freitag mischen sich Regen und Sonne, am Samstag sind sogar zweistellige Temperaturen möglich.

Berlin/Potsdam - Zum Wochenende hin werden die Temperaturen in Berlin und Brandenburg wieder etwas milder. Zwar beginnt der Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch mit Frost, tagsüber steigen die Temperaturen jedoch auf zwei bis fünf Grad. Meist bleibt es trocken.

In der Nacht zu Freitag sinken die Werte auf vier bis zwei Grad, lediglich in der Niederlausitz sind erneut leichte Minusgrade möglich. Am Freitag selbst wechseln sich einzelne Regenschauer mit sonnigen Abschnitten ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad, in der Nacht fallen sie auf sechs bis zwei Grad.

Am Samstag sind nach DWD-Angaben sogar zweistellige Temperaturen möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen sieben und zehn Grad. Der Himmel bleibt jedoch überwiegend bewölkt, zeitweise könnte es auch regnen.